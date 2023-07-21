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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تستعرض أنوثتها وأناقتها بفستان صيفي جريء

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة روان بن حسين، متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".


وبدت روان بفستان مميز التصميم ، فكان قصير وفصفاض مطبوع عليه شكل أوراق الاشجار والورزد، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا تسريحة شعر بسيطة، مع مكياج ناعم ابرز جمالها.

من هي روان بن حسين

روان بن حسين هي الفاشينيستا وسيدة الجاذبية والأعمال والموضة والجمال وعارضة الأزياء أردنية كويتية الجنسية،مسلمة الديانة، ولدت بتاريخ الثلاثين من ديسمبر عام 1996، تعمل في العديد من الأعمال المرتبطة بالموضة والجمالوالأزياء، فوق أنها ناشطة بقوة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما انستقرام روان بن حسين،وسناب شات روان بن الحسين، وغيرها من التطبيقات التي تقوم بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصلالاجتماعي مع معجبيها وأصدقائها.

 يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسهاوموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.

 وعُرض مؤخرا للنجمة الكويتية روان بن حسين مسلسل "ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي علىرأسهم:" جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليفمنى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.

أعمال روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرا أغنية "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢١_٢٠١٠٥٧
فستان صيفي جذاب الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين الفنانة الكويتية روان بن حسين

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