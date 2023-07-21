مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم عزله من منصبه بسبب قضية نادي القرن وتمسكه بحق القلعة البيضاء، ورفض خوض مباراة السوبر المحلي، وتعرض للحبس بعد رفضه لتقسيط عقوبة كهربا.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" أنا اللي في ضهر الجماهير، أنا محتاجهم يقفوا مع النادي مع جميع الفرق فى جميع الألعاب".

وأضاف قائلا : "وضعت لافتة نادي القرن من جديد على سور النادي ولا يستطيع أن يقوم أحد بإزالتها".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي .