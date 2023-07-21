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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على 3 مواطنين في السعودية

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الجمعة، القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 

وقالت السلطات السعودية إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

السلطات السعودية المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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