المطرب أبو يكشف اسمه الحقيقي .. ويؤكد: تركت عملي في شركة إنترناشيونال من أجل الفن

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

الفنان أبو يكشف اسمه الحقيقي وسبب تسميته بهذا الاسم.. فيديو

قال المطرب "أبو"،: "أنا والفنان هشام ماجد كنا مع بعض في المدرسة وكنا قاعدين جنب بعض في الباص طول عمرنا لحد ما سبت المدرسة في أولى ثانوي".

وكشف المطرب "أبو"، عن اسمه الحقيقي قائلا: "اسمي محمد أبو العينين، وأبو العينين كانت صعبة على العيال الصغيرة لذلك بقت "أبو".



بدل ما تحبط غيرك شجع نفسك.. طريقة أبو في الرد على المتطاولين

رد المطرب "أبو"، على المتطاولين على السوشيال ميديا، قائلا: "بدل ما تحبط غيرك شجع نفسك"، لافتا: "كان فيه حد كاتبلي تعليق وحد من أصدقائي قال لي فيه حد كاتب ليك تعليق رخم ياريت نمسحه".

وأضاف: "دخلت قريت التعليق ملقيتش فيه شتيمة، ودخلت على بروفايل الشخص، لقيته إنسان محترم وصوته حلو، قولت له بدل ما تحبط غيرك شجع نفسك، ومن كتر ما حبيت صوته تاني يوم نزلت له استوري على الإنستجرام".



المطرب أبو: سيبت شغلي في شركة إنترناشيونال عشان الفن.. فيديو

قال المطرب "أبو"،: "سبت شغلى فى شركة انترناشيونال عشان أحقق حلمي في الفن"، لافتا: "كنت أعاني من الإحباط واليأس كثيرا في حياتي".

وأضاف المطرب "أبو"،: “اللي عايز يعيش حياته ويوصل لحاجه هو عايزها ميزهقش ويكمل حياته”.



أغاني مبهجة.. المطرب أبو يتحدث عن ألبومه الجديد.. فيديو

تحدث المطرب "أبو"، عن ألبومه الجديد، قائلا: "أول تراك في الألبوم الجديد نزل"، لافتا: "الألبوم الجديد اسمه "فارق على الكل".

وأضاف: "أنا بحب كملحن أني ألحن أغاني مبهجة، لأن الأغاني المبهجة هي اللي بتدخل القلب حتى لو فيها كلام تقيل".



أبو: بشجع الأهلي وأغنية سطلانة تفاجأت بها مثل الجماهير.. فيديو

أكد المطرب "أبو"، أنه يشجع الأهلي لكنه ليس متعصبا، مع حبه للزمالك ومنتخب مصر، لافتا إلى أن أجمل مباراة للأهلي كانت نهائي القرن.

وأعلن حبه لـ علي معلول وكل اللاعبي لكن معلول أكثرهم، وأغنية سطلانة كانت من أكثر الأغنيات التي تعلقت بالأهلي وتفاجأت بها خلال احتفال اللاعبين، لكن بلعب كرة في مركزي حارس مرمى أو مهاجم».



المطرب أبو: غيرت حاجات كتير فى شخصيتي عشان خاطر ولادي.. فيديو

قال المطرب "أبو"،: "غيرت حاجات كتير فى شخصيتي عشان خاطر ولادي"، لافتا: "بطلت حاجات كتير كنت بعملها علشان ولادي".

وأضاف: "إجبار الأسرة أبنائهم على فعل شيء أمر خاطئ، وسأترك لأولادي الحرية في اختيار ما يريدون".

المطرب أبو: عمرو دياب بالنسبة لي هرم .. وتامر حسني أذكى جيله.. فيديو

علق المطرب "أبو"، عن دخوله مجال التمثيل،: "كله بيكمل بعضه، لكن نفسي أعمل حاجه تضيف لي وأنا أضيف لها"، لافتا: "فيه حلم وإن شاء الله أوصله".

وتحدث عن المطرب عمرو دياب والمطرب تامر حسني، قائلا: "عمرو دياب بالنسبة لي هرم، وبقاله أكثر من 30 سنة فوق قمة النجاح.. وتامر حسني يعتبر أذكى جيله لأنه ممثل شاطر جدا ومطرب شاطر".