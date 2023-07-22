انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بنظم اليقظة في شركات الأدوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بأنظمة اليقظة الدوائية في شركات الأدوية والتفتيش عليها.

وقد استهدفت ورشة العمل، والتي تبدأ من المستوى التأسيسي حتى المستى المتقدم، تأهيل وتمكين ممثلي اليقظة بشركات الأدوية للإلمام التام بأنظمة اليقظة الدوائية بالشركات، وقواعد تقييمها، وكذلك التفتيش على أنظمة اليقظة بالشركات، وكيفية التحضير من قبل الشركات لمتطلبات التفتيش واستيفائها.

وتضمنت الورشة التعرف على أنظمة اليقظة الدوائية بالشركات، وقواعد تقييمها بطريقة عملية، وشرح آليات استيفاء ملفات أنظمة اليقظة المقدمة لهيئة الدواء المصرية، ومعايير التقديم المطلوبة لكل ملف ليتم قبوله من قبل إدارة اليقظة، مع توضيح أهم الملاحظات والبنود التي تؤدي إلى رفض الملف.

كما تم تقديم شرح تفصيلي للتفتيش على أنظمة اليقظة بالشركات، وكيفية التحضير من قبل الشركات لمتطلبات التفتيش واستيفائها، وتقرير التفتيش، وما يترتب عليه من إجراءات تصحيحية من قبل الشركة؛ الأمر الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل لأعلي كفاءة ممكنة بمجال اليقظة بشركات الأدوية.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة نحو الارتقاء بمستوى العمل لأعلي كفاءة ممكنة بمجال اليقظة بشركات الأدوية، وحرصها الدائم على تقديم جميع أشكال الدعم الفني الإجرائي لشركاء الصناعة.