7 شركات اتحدت.. كيف سيتم السيطرة على تطور الذكاء الاصطناعي ؟

تعهدت سبع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بإدارة المخاطر التي تشكلها التكنولوجيا، وفقًا لإعلان صادر عن البيت الأبيض. ويتضمن التزام الشركات إجراء اختبارات أمان الذكاء الاصطناعي، وإعلان نتائج هذه الاختبارات علنًا.

سبع شركات تتحالف للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي

وقد انضم ممثلون عن Amazon وAnthropic وGoogle وInflection وMeta وMicrosoft وOpenAI إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الإعلان.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه الخطوة بعدما أثارت وتيرة تطوير الشركات لأدواتها مخاوف حول انتشار المعلومات المضللة، لاسيما في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2024.

زقال الرئيس جو بايدن: "يجب أن نكون واضحين ويقظين بشأن التهديدات الناشئة عن التقنيات الناشئة التي يمكن أن تشكل، ليس من الضروري أن تشكل، على ديمقراطيتنا وقيمنا".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت شركة Meta، الشركة الأم لـ Facebook، يوم الأربعاء، عن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها المسماة Llama 2. ومن المتوقع أن تواجه شركات التكنولوجيا تحديات كبيرة في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في المستقبل، وخاصة في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال.

كيف سيتم السيطرة على تطور الذكاء الاصطناعي

صرح السير نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا، لبي بي سي بأن "الضجيج قد تجاوز إلى حد ما التكنولوجيا". وفي إطار الاتفاقية الموقعة يوم الجمعة، اتفقت الشركات على عدة نقاط مهمة، وهي:

- إجراء اختبارات الأمان على أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من قبل خبراء داخليين وخارجيين قبل إطلاقها.

- التأكد من أن الأشخاص يمكنهم اكتشاف الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق العلامات المائية.

- الإفصاح علنًا بشكل منتظم عن قدرات وقيود الذكاء الاصطناعي.

- البحث في المخاطر المتعلقة بالتحيز والتمييز وانتهاك الخصوصية.

وأفاد البيت الأبيض بأن الهدف هو تسهيل عملية التعرف على المحتوى الذي تم إنشاؤه عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إنها مسؤولية جدية، علينا تحديدها بالشكل الصحيح. وهناك إمكانيات هائلة وهائلة أيضًا".

وكانت العلامات المائية للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من بين الموضوعات التي ناقشها مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام التمان خلال زيارة في يونيو إلى سان فرانسيسكو.