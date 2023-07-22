مظاهرات في لبنان والعراق على خلفية قضية تدنيس القرآن| شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في لبنان والعراق، بعد قيام مظاهرات على خلفية قضية تدنيس القرآن.

ولبى مناصرو حزب الله في لبنان، الدعوة التي أطلقها أمينه العام حسن نصرالله للتجمع أمام المساجد عقب صلاة الجمعة، بالأمس.

وتجمع المئات أمام مساجد عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله. واتخذ الجيش اللبناني تدابير احترازية في محيط السفارة السويدية في وسط بيروت، وأغلق كافة الطرق المؤدية اليها.

وتظاهر المئات في بغداد والناصرية والنجف جنوبًا بعد صلاة الجمعة للتنديد بتدنيس القرآن، فيما أعلنت وزارة الخارجية السويدية نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية.