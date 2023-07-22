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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد لقائه الشهرى بعمداء الكليات "اون لاين"

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقاءه الشهرى بعمداء الكليات "اون لاين" وبمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وذلك لمتابعة سير العمل بالكليات ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعه القادم.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بمناسبة إعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لنادي اليونسكو الثقافي المركزي بجامعة المنوفية من ضمن قائمة نواديها العالمية على مستوى دول العالم.

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وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التى تمت لافتتاح حمام السباحة الأوليمبي بمجمع الرياضات المائية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات لاستقبال الطلاب والجمهور، موجها الشكر لجميع من ساهم فى هذا الشأن، وموجها بأهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة.

 وأشار  إلى جولته التفقدية لامتحانات الدراسات العليا مشيدا بانتظام سير الامتحانات بصورة جيدة، ومؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات وإعلان النتائج لجميع المراحل فى أسرع وقت.

ولفت رئيس الجامعة إلى استقباله وفد طلاب الجامعات العربية المتواجد للتدريب بكليات الجامعة في إطار برنامج التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية والعربية، ويضم الوفد طلاب من "جامعة تعز باليمن، جامعة الزيتونة الأردنية، جامعة الرواد باليمن، جامعة السعيد باليمن"، موجها بأهمية تقديم كافة سبل التعاون والدعم لهؤلاء الطلاب ورعايتهم خلال تواجدهم بالكليات.

وأحاط رئيس الجامعة العمداء بانطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لرفع الوعي الصحي والاجتماعي للرائدات الريفيات الذي ينظمه مركز تنمية الريف المصري بجامعة المنوفية بالتعاون مع كل من قسم طب الأسرة بكلية الطب ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة المنوفية وذلك في إطار حرص الجامعة علي تفعيل المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية و١٠٠ مليون صحة.

 

التميز الحكومى الجامعات المصرية امتحانات الدراسات العليا جامعة المنوفية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة نادي اليونسكو

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