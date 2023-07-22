الطب البيطري بالبحيرة: تحصين 120869 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين مدير المديرية خلال الأسبوع المنتهى فى 19/7/2023 بالنسبة إدارة الوقاية تم تحصين 120869 رأس ماشية بالأسواق والقرى، خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 15/7/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 3600 طائر، وتم إصدار 313 تصريحا لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 1800 طائر، وتم إصدار 305 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009

إدارة المجــازر بلغ إجمالي عدد مذبوحات الحيوانات 568 رأسا ، كما بلغت مذبوحات الدواجن 400666 و تم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 12 قضية ، وإجمالي المضبوطات 544 كجم لحوم غير صالحة

إدارة الرعاية التناسلية تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1187 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 364 رأس ماشية ،كما تم علاج عدد 823 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وعلاج عدد 989 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وحدة الترقيم والتسجيل بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 503 رأس ماشية وأغنام.

وحدة المعامل تم عمل 5 إختبارات حساسية للألبان ، وعدد 1 إختبارات تحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن.

إدارة الإرشاد تم عمل 47 ندوة إرشادية متنوعة (مزمع) تضمنت 107 موضوع وكذا 7 منشور إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري بالبحيرة وعدد 2 ندوة وتوعية إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة و2 فيديو ارشادي علي صفحه الارشاد البيطري بالبحيرة.

كما تم الاشتراك في عدد 1 قافله سكانيه بعمل توعيه ارشادية مصاحبه للقافله وتم عمل 255 توعية ارشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

إدارة الأمراض المشتركة تم اختبار 1429 حيوانا ، وتحصين 9 لمرض البروسيلا، كما تم اختبار عدد 1349حيوانا لمرض السل البقري.

إدارة التلقيح الاصطناعي في إطار المشروع القومي لتحسين السلالات المصرية تم التلقيح الاصطناعي لعدد 580 رأس ماشية.