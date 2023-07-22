تضمنها ألبوم تخوفني.. الإماراتية شمة حمدان تطلق 10 أغنيات مصوّرة

طرحت الفنانة الإماراتية شمة حمدان عشر أغنيات مصوّرة بطريقة الفيديو كليب دفعة واحدة ضمن ألبومها الغنائي الأول في مسيرتها الفنية الذي حمل عنوان "تخوّفني".

وجرى تصوير جميع الكليبات،بإشراف عام ورؤية موسيقية للملحن ياسر بوعلي، مع المخرج بسام الترك برؤية اخراجية ابداعية في كل عمل، على مدار خمسة أيام من التصوير والجهد، وأكثر من 6 أشهر من التحضير لهذه الأعمال العشرة.

وأعربت الفنانة شمة حمدان عن سعادتها بإصدار أول ألبوم غنائي بهذا الشكل وهذه الصورة التي تحمل الكثير من المخاطرة كوني أصدرت ألبوم مصوّر جميع أغنياته بأحدث الأفكار والمظهر وبجميع تفاصيله وهو أقرب للأسلوب الغربي حيث أبدع المخرج بسام الترك في اخراجها والمبدع سمير كرم مدير التصوير في تصويرها.

وقالت: "الملحن ياسر بو علي هو صاحب فكرة تصوير العشر أغنيات بطريقة الفيديو كليب، والإصرار على هذا الرأي، وقالي أنتي قدها وقادرة أن تقديمها بشكل راق ومختلف ومميز".

وأضافت: "أعتبر تصوير ألبوم غنائي كامل متضمن عشر كليبات هو مخاطرة بالنسبة لي خاصة وأنني لأول مرة أقف أمام الكاميرا وأقوم بالتصوير".

وتتطلع المطربة شمة حمدان، لسماع رأي الجمهور في الخليج والوطن العربي على الأعمال الغنائية العشرة، خاصة وأنه يحمل رؤية موسيقية للملحن ياسر بو علي الذي أبدع في إخراجها والإشراف عليه موسيقياً وانتاجياً.

ألبوم شمة حمدان

وتعاونت المطربة شمة حمدان مع الملحن ياسر بوعلي في خمسة أغنيات من ألحانه، وهي "تخوفني، تحملني خطاك، كيفك، ولا يهمك، وأغنية لا تبرر"، وأغنية من ألحان طارق بخش حملت عنوان "اتنفسك"، بينما قامت شمة بتلحين أربعة أغنيات حملت العناوين "مثل غيرك، وقت النوم، قتلت المشاعر، وأغنية ولهانه".

وتعاونت شمة حمدان، في جميع الأغنيات مع أهم الشعراء بالخليج وهم مساعد الرشيدي، العالية، وشـم، أحمد الصانع، عبدالرحمن العبيدان، سطام العتيبي، أحمد علوي، عبدالله بوراس.

وقد طرحت شما حمدان الأغنيات العشرة حصرياً عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب، وعبر جميع المنصات المتخصصة في عرض الأغنيات صوتياً ومصورة، وعبر المكتبات الموسيقية المتوفرة، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

شمة حمدان

شمة حمدان

شمة حمدان

شمة حمدان

شمة حمدان

شمة حمدان

شمة حمدان

شمة حمدان