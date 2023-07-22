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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة لعمل فطيرة السكر في دقائق

فطير
فطير

تعد فطيرة السكر من الأكلات السريعة ولا تحتاج إلي وقت أو جهد ودون تكلفة، وتتميز بطعم لذيذ وشهي،  وتعد فطيرة بالسكر من الاكلات المحببة لدى الكبار والصغار،
ونقدم إليك هذه الوصفة السهلة المميزة لعمل فطيرة بالسكر في دقائق.

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المكونات:

كوب واحد من الدقيق الأبيض.
ملعقة واحدة من السكر.
خمس ملاعق من الزيت النباتي.
رشة ملح بسيطة.
نصف كوب من الماء.


الخطوات:

أحضري وعاء مناسب.
بعد ذلك ضيفي إليه الماء الدافئ والملح ويتم التقليب حتى ذوبان الملح.
ثم يتم إضافة الدقيق بعد القيام بنخله، يتم بعد ذلك عجن هذه المكونات مع الاستمرار في هذه الخطوة لعدة دقائق حتى الحصول على عجينة متماسكة طرية.
يتم تغطية العجينة وتركها لبضع دقائق حتى ترتاح.

ثم يتم تقسيم العجينة إلى عدة كرات مناسبة الحجم حسب المطلوب.

بعد ذلك يتم رش سطح صلب بكمية مناسبة من الدقيق ويتم فرد إحدى الكرات باستخدام النشابة حتى تصبح رقيقة.
يتم تشكيلها على شكل مربع أو مثلث حسب الرغبة في ذلك.

ثم يتم رش وجه العجينة بكمية مناسبة من السكر وفي ناحية أخرى يتم فرد كرة أخرى من كرات العجين وتشكيلها بنفس الشكل ووضعها فوق العجينة التي تم تشكيلها.

هكذا يتم الاستمرار في الخطوات السابقة، ثم يتم إحضار مقلاة مناسبة الحجم ويفضل أن تكون من التيفال حتى تكون غير لاصقة.
أضيفي إليها بعض القطرات من الزيت ومسحها جيدًا ثم رفعها على النار.

يتم وضع العجينة التي تم تشكيلها على شكل فطيرة وتترك على النار حتى يتغير لونها من أسفل باللون الذهبي.

ثم يتم تقليبها على الوجه الآخر للحصول على نفس اللون.
في النهاية يتم إخراج الفطيرة من الفرن ورش السكر البودرة على الوجه وهي ساخنة.
يعاد تكرار نفس الخطوات مع باقي الفطير الذي تم تجهيزه وتقدم ساخنة

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