إغلاق جسر القرم بعد تفجير مستودع وقود ضخم| شاهد

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت، عن وقوع هجوم بطائرة بدون طيار على مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى إجلاء المدنيين وتعطيل النقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال سيرجي أكسيونوف، الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم، إن أوكرانيا كانت وراء الهجوم دون تقديم أدلة.

وأضاف أكسيونوف أنه تم إجلاء السكان المحليين الذين يعيشون على بعد خمسة كيلومترات من الانفجار.

وبحسب ما ورد توقفت خدمات السكك الحديدية عبر جسر كيرتش.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أوقفت السلطات الروسية حركة المرور على الجسر، لكنها أعادت فتحه بسرعة أمام السيارات.

وجاء في تحديث لاحق من الحكومة التي نصبتها موسكو أن حركة المرور على الطرق توقفت مرة أخرى حتى إشعار آخر.

وأوضح أكسيونوف أن منشآت البنية التحتية في منطقة كراسنوجفارديسكي في شبه جزيرة القرم كانت الهدف.

وكتب أكسيونوف على موقع “تيليجرام”: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار".