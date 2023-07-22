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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لاعب الزمالك الحالي وقع للأهلي.. مفاجآت وأزمات الأبيض بالميركاتو الصيفي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، نظرا لوقف القيد بالنادي.

 

وتسلم نادى الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتى تبلغ 180 ألف يورو.

 

يأتى ذلك بعدما تلقي الزمالك مؤخراً خطابا أيضاً من "فيفا" بإيقاف القيد بسبب مستحقات لشبونة البرتغالي الخاصة بشيكابالا.

 

تمكن الزمالك من سداد مستحقات لشبونة، ويسعى لحل أزمة مستحقات أشيمبونج لفتح القيد والتعاقد مع صفقات جديدة بالميركاتو الصيفي الحالي.

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ومن المقرر أن يعتمد أوسوريو على اللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق، وذلك في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

 

ومنح الزمالك، اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة  في الدوري.

 

وعلى صعيد صفقات الزمالك واللاعبين الراحلين، قال سيد مرعى وكيل اللاعبين، إن الزمالك لم يعرض نبيل عماد دونجا أو مصطفي الزناري أو عمرو السيسي للبيع أو للإعارة في يناير الماضي.

 

وأشار مرعي إلى أن مصطفى شلبي وقع للأهلي قبل انتقاله إلى القلعه البيضاء، وأنه لم يتدخل بصفقة انتقال إمام عاشور للأحمر.

 

كما أكد وكيل اللاعبين، أن محمود علاء لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى سواجه مشكلة نفسية في العودة إلى الفارس الأبيض، موضحا أن محمد عبد الغني لعب مع الابيض خمس سنين ويرغب بالخروج سنة على سبيل الإعارة.

مجموعة الزمالك بالبطولة العربية

وأتم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، مجموعة الزمالك، بعدما تأهل إثر التفوق (4-0) و(1-0) على حساب المحرق البحريني في الدور الثاني من البطولة العربية.

 

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان، كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.

 

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة التي تضم حتى الآن، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.

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