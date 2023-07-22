ذوي الهمم يحتفلون بالهجرة النبوية بالتعاون مع ثقافة بورفؤاد ببورسعيد

نظمت المواقع الثقافية ببورفؤاد، العديد من الأنشطة الثقافية حيث اقامت مكتبه طفل بيت ثقافه بورفؤاد مناقشة عن هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة نفذتها منة الله نصر إذ تم شرحها بشكل مبسط وأعقبها ورشة تلوين تعبر عن الهجرة النبوية أعدتها حنان عبد الحافظ.

وتناولت المناقشة معجزات الهجرة و دور بعض الصحابة بها وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله من دون أن يراه كفار قريش وغزل العنكبوت والحمامة على غار ثور لإبعاد الكفار عن مكان سيدنا محمد وأبو بكر.



وأشارت المناقشة إلى الدروس المستفادة من الهجرة وأهمها: “اختيار الصديق الوفي كما اختار رسولنا الكريم أبو بكر الصديق ليشاركه رحلة الهجرة.. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.. كما ترك المهاجرون ديارهم، وأهلهم، وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم. ، والإيمان بالمعجزات السماوية وحفاوة وسعادة استقبال أهل المدينة للرسول وصاحبه والمهاجرين معهم.. ومن الدروس أيضا الكرم والعطاء وحسن الخلق فنحن أيضا نريد أن نكون مسلمين متحابين لا ينبَغِي لِلمُسلِم أن يُخاصم أَخَاهُ أو يُوْذيَهُ .. بل يُساعِدَة ويكون في عَونِهِ وَيَدْعُو لَهُ بِالخَيرِ”.

كما نفذت مكتبه طفل نادي السلام البحري ببورفؤاد فقرة اكتشاف الموهوب الصغير في الرسم بجمعيه حق أولادنا لذوي الهمم .