عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم اللقب يقترب|سيراميكا كليوباترا يتقدم على المصري في الشوط الأول بنهائي كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

اقترب فريق سيراميكا كليوباترا من تحقيق اللقب الأول له في تاريخه بعد انتهاء الشوط الأول بالتقدم علي المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة .

وباغت فريق سيراميكا كليوباترا، منافسه المصري البورسعيدي بهدفين في الدقيقة20 بالشوط الأول من المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية. 

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء. 

وأضاف هدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة إلى الحارس ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ 11 من زمن المباراة.

ويحاول فريق المصري البورسعيدي تقليل الفارق إلا أن بسالة محمد بسام حارس مرمي سيراميكا كليوباترا نجح في إبعاد كرتين عن شباك مرماه. 

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه منذ صعوده للدوري الممتاز في موسم 2019-2020 .

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

خط الهجوم:  صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي المصري كأس الرابطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

وضع حنة على يديه .. نقابة الموسيقيين توضح موقفا من غناء ويجز بفلاشة

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

قبة حرارية.. الأرصاد تفاجئ المواطنين: الموجة الحارة مكملة معانا

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

ترشيحاتنا

بسبب الانقطاع المتكرّر للتيار|محمد الباز: «تصريحات وزير الكهرباء لم تقنع المواطن بتلاتة أبيض»

لو النور بيقطع عندك.. طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

حلم اللقب يقترب|سيراميكا كليوباترا يتقدم على المصري في الشوط الأول بنهائي كأس الرابطة

الغرفة التجارية : اللي هيجيب أساسيات الأجهزة الكهربائية محتاج 70 ألف جنيه

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وركود في المبيعات

بيان القابضة لكهرباء مصر.. أحمد موسى: مدة فصل التيار لن تزيد على ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ