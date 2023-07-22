حلم اللقب يقترب|سيراميكا كليوباترا يتقدم على المصري في الشوط الأول بنهائي كأس الرابطة

اقترب فريق سيراميكا كليوباترا من تحقيق اللقب الأول له في تاريخه بعد انتهاء الشوط الأول بالتقدم علي المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة .

وباغت فريق سيراميكا كليوباترا، منافسه المصري البورسعيدي بهدفين في الدقيقة20 بالشوط الأول من المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وأضاف هدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة إلى الحارس ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ 11 من زمن المباراة.

ويحاول فريق المصري البورسعيدي تقليل الفارق إلا أن بسالة محمد بسام حارس مرمي سيراميكا كليوباترا نجح في إبعاد كرتين عن شباك مرماه.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه منذ صعوده للدوري الممتاز في موسم 2019-2020 .

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.