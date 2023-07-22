يُكلف الدولة 90 قرشا.. التموين: نتتج 300 مليون رغيف خبز يوميا

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة المصرية مازالت قادرة على تثبيت أسعار السلع التموينية.

وقال عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد: "32 سلعة تموينية يتم صرفها شهريا لـ 64 مليون مواطن ".

وأضاف: "الخبز مازال بـ 5 قروش وكل مواطن له 5 أرغفة يوميا وننتج ما يقرب من 300 مليون رغيف يوميا وتكلفة الرغيف 95 قرشا ".



وتابع عشماوي: "الخبز من ثوابت السلع التموينية وسعره ثابت".

وأكمل: "نبقي على صرف المقررات التموينية بنفس الأسعار"، مضيفا:" سعر زجاجة الزيت الـ 800 ملي بـ 30 جنيه ، والارز بـ 12 جنيها والسكر بـ 12 جنيها في المقررات التموينية ".

