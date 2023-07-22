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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يُكلف الدولة 90 قرشا.. التموين: نتتج 300 مليون رغيف خبز يوميا

الخبز
الخبز

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة المصرية مازالت قادرة على تثبيت أسعار السلع التموينية.

 

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وقال عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد: "32 سلعة تموينية يتم صرفها شهريا لـ 64 مليون مواطن ".

 

وأضاف: "الخبز مازال بـ 5 قروش وكل مواطن له 5 أرغفة يوميا وننتج ما يقرب من 300 مليون رغيف يوميا وتكلفة الرغيف 95 قرشا ".


وتابع عشماوي: "الخبز من ثوابت السلع التموينية وسعره ثابت".

 

وأكمل: "نبقي على صرف المقررات التموينية بنفس الأسعار"، مضيفا:" سعر زجاجة الزيت الـ 800 ملي بـ 30 جنيه ، والارز بـ 12 جنيها والسكر بـ 12 جنيها في المقررات التموينية ".
 

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