أحمد موسى يهنئ أبو العينين بـ تتويج سيراميكا كليوباترا بـ كأس الرابطة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بكأس رابطة الأندية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل التهنئة للنائب محمد أبو العينين بعد فوز سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة بعد الفوز على المصري برباعية مقابل هدف".

وأضاف موسى :" فوز كبير لسيراميكا كليوباترا وهذه أول بطولة يحصدها سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز ".

وتوج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020