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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

موقع الحادث
موقع الحادث

لقى شخصان مصرعهما أثناء التنقيب على الآثار انهالت عليهما الحفرة بأحد المزارع فى أبوصوير بالإسماعيلية.

 

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارا بسقوط شخصين داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمزرعة بجوار محور ٣٠  يونيو - دائرة مركز أبوصوير.. ملك "ف.ع. س" ٤٨ عام  صاحب معلف مواشى وإنتاج ألبان مقيم بدائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ و٣ سيارات إسعاف وعربات انقاذ الحماية المدنية وفريق رصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لنقل الصورة لمتخذ القرار لتقديم الدعم الفورى اثناء العمل وقد تبين لرجال الأمن أنه أثناء قيام كل من السيد. ف. ع" ٢٠ عاما بدون عمل مقيم أبوتارى - دائرة مركز ابوصوير ، محمد. ف. م" ٤٥ عاما عامل بناء مقيم البلابسة - دائرة مركز ابوصوير، يوسف. ع. م" ٦٣ عاما بالمعاش مقيم بسرابيوم - دائرة مركز فايد  بالتنقيب عن الآثار بأرض المزرعة المشار إليها على مساحة حوالى ٥ أفدنة وانهالت الرمال على الأول والثانى.

كما تبين وجود حفرة بعمق حوالي ٢٣ مترا تقريباً وبقطر ٢ متر بمواجهة الثالث، أقر بقيامه بالاشتراك مع الأول والثانى وصاحب المزرعة بالتنقيب عن الآثار - تم التحفظ على الثالث.

على الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ البرى لانتشال الجثتين وتم العمل على مدار يومان تقريبا لرفع أطنان الرمال التى انهالت عليهما نتيجة التنقيب غير الشرعى على الاثار وتم انتشال الجثتين.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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