أهالي قرية الخضيرات بقنا يشكون من عدم إنارة أعمدة الكهرباء

أعرب أهالي قرية الخضيرات - التابعة لمركز نجع حمادى - فى محافظة قنا، عن استيائهم من تهالك أعمدة الإنارة وعدم وجود أي إنارة بالطرق مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن رمضان حمدى في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من تهالك أعمدة الإنارة وعدم وجود كشافات إنارة بطريق معهد الشيخ مروان وساحة الدرديري وطريق الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلة وصولا الي مدرسة الشراري والطريق الخلفي للمجمع الطبي الخيري لقرية الخضيرات وشركة الحركات بقرية الخضيرات لا يوجد بها اى إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.



وناشد القارئ المسئولين بمحافظة قنا والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة شوارع القرية والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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