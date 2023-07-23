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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة: ثورة 23 يوليو رسخت للعدالة الاجتماعية وستظل في وجدان المصريين

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب

هنأت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، وجميع قيادات الجيش المصرى العظيم ومؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مشيرة إلي أن ثورة يوليو غيرت وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة والجميع يفتخر بها، وذلك بعد أن أرست قواعد العدالة الاجتماعية ومبادئ الديمقراطية الحقيقية، مؤكدة أن هذه الثورة ستظل في وجدان الشعب المصري.

 

وأضافت النائبة أسماء الجمال فى بيان صحفى لها أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في أذهان المصريين، خاصة وأنها أكدت للجميع أن الجيش المصري كان وما زال وسيظل دائمًا سند الأمة والحامي لأرض الوطن، وتمثل هذا في مواقف عديدة أبرزها ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيه 2013، حيث ساند إرادة الشعب المصري، ولنا في التاريخ الكثير من الشواهد، وسيظل هو الحصن المنيع للمنطقة بالكامل.

 

وتابعت: "ذكرى الـ71 لثورة يوليو تأتي ومصر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات والمشروعات القومية، وما نشهده من عدالة اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية على الأرض ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالبسطاء ومحدودي الدخل والفئات البسيطة، ولعل المشروعات القومية لها نتائج عظيمة على الأرض، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، أو توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

 

وأوضحت أن ثورة 23 يوليو كانت وما زالت تجربة عظيمة خلدت ذكراها في ذاكرة كافة الدول العربية والأفريقية والأوربية والأمريكية، مؤكدة أن هذه الثورة أنصفت ملايين الفقراء المصريين من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية.

 

وأشارت إلى أن ثورة 23 يوليو العظيمة بمثابة واجب وطني حرر البلاد من قبضة الاستعمار، واهتمت بمن يستحقون وهم السواد الأعظم من شعب مصر لذلك كانت وستبقى حركة الضباط الأحرار ثورة مصرية خالصة لجيش ولشعب اختار أن يكون له إرادة في تغيير نظامه، وسيظل الجميع يتذكر هذه الثورة العظيمة المجيدة على مر التاريخ، مضيفة :"ثورتي 23 يوليو، و30 يونيو ستبقيان، من أهم الثورات في التاريخ المصري، ونستلهم منهما العبر والعظات لنستكمل طريق المستقبل، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا قيادة وشعبًا من أعداء النجاح والتقدم وأن يحقق لبلدنا الازدهار والاستقرار والتقدم في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

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