الصحف الإماراتية اليوم| نتنياهو يخضع لجراحة في القلب.. «الحر القياسي» يشعل أوروبا والولايات المتحدة.. روسيا تحبط هجمات أوكرانية على 4 محاور

الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي في تركيا

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر بوفاة محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

مصابون في حادث طعن على متن قطار باليابان

فيضانات في كندا تخلف أضراراً واسعة

تحذيرات خاصة من أمطار غزيرة في العاصمة سول

الناتو يردّ على طلب أوكراني لبحث الأمن في البحر الأسود

الدفاع الجوي الأوكراني يصد هجوماً روسياً على ميناء أوديسا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بعث برقيتي تعزية إلى كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني



ولفتت صحيفة الخليج إلى اعلان ديوان الرئاسة أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.

وقال الديوان في بيان أُصدر بالأمس : " إن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية، نسأل المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ".



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن " المستشفى الميداني" الذي شيدته دولة الإمارات بمدينة "أمدجراس" التشادية دعما للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد يواصل تقديم خدماته العلاجية عبراستقبال الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي. وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى منذ افتتاحه في التاسع من شهر يوليو الجاري وحتى اليوم 1744 حالة طبية تضمنت 173 حالة عظام، و225 حالة جراحة، و1346 حالة باطنية إلى جانب إجراء 11 عملية.



وأشارت صحيفة الاتحاد إلى أنه بتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية - الداعم الرئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات - يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF23)، والذي يُعقد في إسطنبول برعاية رئاسة الجمهورية التركية خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليو الجاري. ويشارك في أعمال المعرض وفد رفيع يمثل قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة يترأسه طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة البيان أن العنف المتزايد ضد العاملين في القطاع الصحي بالعاصمة السودانية الخرطوم، يهدد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في رحى الحرب الدائرة.

وحذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» بعد تعرض موظفيها للضرب والجلد على أيدي مسلحين الخميس، من خطورة الموقف.

وأوضحت أن فريقها تعرض للهجوم على بعد 700 متر من المستشفى التركي، وهو واحد من اثنين فقط يعملان جنوبي العاصمة

وقالت صحيفة الخليج إن عدة مدن سودانية شهدت منذ صباح أمس السبت، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى لوقوع عدد من القتلى، والجرحى، فيما اشترط وزير الخارجية المكلف علي الصادق، مساء أمس الأول الجمعة، للقبول بهدنة جديدة مع قوات «الدعم السريع»، التزام الأخيرة بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين، في حين كشف مدعي عام الجنائية الدولية، أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متوعداً بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب بالوقت المناسب.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ونقل نتنياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

دوليا، قالت صحيفة الخليج إن سلسلة من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالية أثارت قلقا بعض العلماء الذين قالوا إن سرعتها وتوقيتها غير مسبوقين، فيما تقول الأمم المتحدة إن موجات الحر الخطيرة في أوروبا يمكن أن تحطم المزيد من الأرقام القياسية. وأصبح عشرات الملايين في أمريكا يعانون درجات الحرارة المرتفعة، بينما أجلت السلطات اليونانية، أمس السبت، آلاف الأشخاص بعد اندلاع حريق غابات في جزيرة رودس، كما ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في ولاية مهاراشترا الهندية إلى 26 قتيلاً.



وأفادت صحيفة الاتحاد بما قاله مسؤولون إن إقليم نوفا سكوشا الكندي المطل على المحيط الأطلسي يتعرض لأشد موجة أمطار منذ أكثر من 50 عاما أحدثت سيولا تسبب في أضرار "لا يمكن تصورها"، فضلا عن فقد أربعة أشخاص بينهم طفلان. وتسببت العاصفة التي بدأت يوم الجمعة في هطول أمطار بمعدل تجاوز 25 سنتيمترا على بعض الأنحاء في غضون 24 ساعة فحسب، وهي نفس الكمية التي تهطل عادة في غضون ثلاثة أشهر. وجرفت السيول الناتجة عن ذلك الطرق وأضعفت الجسور وأغرقت المباني. وقال تيم هيوستن رئيس وزراء نوفا سكوشا "لدينا وضع مخيف وجسيم".



أفادت صحيفة البيان بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يضغط من اجل استمرار صادرات الحبوب عبر البحر الأسود دون موافقة روسيا، وذلك في مواجهة إنهاء روسيا للصفقة الدولية المهمة للحبوب.

وقال زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو ليل السبت إن "أي زعزعة للاستقرار في هذه المنطقة وتعطيل لطرق تصديرنا ستؤدي لمشاكل يرافقها عواقب مماثلة لجميع الناس في العالم".

وتابع أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو أقل هذه المشاكل. وذكر أنه تحدث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ حول الحلول الممكنة.



لفتت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، فتح ممر مستدام لتصدير الحبوب في البحر الأسود. وتزامن ذلك مع اتهام السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، أوكرانيا بتفجير مخزن ذخيرة بهجوم بطائرات مسيّرة، ما دفعها إلى إجلاء السكان من المناطق المحيطة، وتعليق حركة السكك الحديد.



وقالت صحيفة الخليج إن حلف شمال الأطلسي قال، السبت، إنه سيبحث مع أوكرانيا خلال الأيام المقبلة الوضع الأمني في البحر الأسود، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت أوانو لونجيسكو المتحدثة باسم الحلف أن "مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا"، الذي تشكل خلال قمة الحلف هذا الشهر، سيبحث الوضع بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي مضى عليه عام والذي يكان يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الوحدات الفرعية من مجموعة قوات الجنوب «يوج» الروسية أحبطت هجمات القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، على 4 محاور، ودمرت عدداً كبيراً من معداتها.

وقال فاديم أستافيف، الناطق باسم القوات الجنوبية الروسية، في حديث لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنّ وحدات تجمع قوات الجنوب الروسية، نجحت في صد مجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك، سوليدار- أرتيموفسك، ألكسندر كالينوفسك ومارينسك، مشيراً إلى أنّ الدعم الناري للمجموعات الهجومية الأوكرانية غطتها المدفعية والدبابات من مواقع إطلاق نار مغلقة.



أوضحت صحيفة البيان تأكيد أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تليغرام أن منظومات الدفاع الجوي صدت هجوما روسيا آخر على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وحذر كيبر السكان من تصوير القتال الجوي.



أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث طعن على متن قطار في مدينة أوساكا بغرب اليابان اليوم الأحد، كما تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن أحد العاملين في محطة رينكو-تاون أجرى مكالمة استغاثة للشرطة ليبلغ عن حادث طعن الساعة العاشرة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي.



وأوضحت صحيفة الخليج ماقالته الوكالة المركزية لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق في المناطق الوسطى وإقليم جولا، في الوقت الذي تم فيه إصدار تحذير خاص من الأمطار الغزيرة في سول والمدن المجاورة وإقليم كانجوون وبعض الأجزاء من إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.