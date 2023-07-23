الإسماعيلية وأسيوط للفنون الشعبية تبهران جمهور الثغر بأولى ليالي «ثقافتنا في إجازتنا»

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس السبت، أولى ليالي العروض الفنية بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بقصر ثقافة الأنفوشي، والتي تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وثقافة الإسكندرية، وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، قدمت الفرقة خلاله باقة متنوعة ومختارة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من البيئة والفلكلور الخاص بمحافظة الإسماعيلية، منها "الصيادين، وبحري، والسمسمية، وضمة إسماعيلاوي، والتنورة"، بجانب فاصل غنائي مع الفنان ماهر كمال لأغاني وفلكلور منطقة القناة والإسماعيلية.

أعقبه العرض الفني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عبد المحسن ومدرب الفرقة الفنان محمود يحيى، وقدمت عدة فقرات استعراضية أبهرت جمهور الحاضرين منها "العصا، وعروسة المولد، والتحميلة، والتنورة، والغزل".

حضر الفعاليات أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وعزت عطوان، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وكوكبة من مثقفي وجمهور وضيوف المدينة.

وتواصل الفرقتان عروضهما اليوم، الأحد، بالقصر.