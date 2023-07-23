عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هل يؤثر طرح الحديد والذهب في البورصة السلعية على أسعارها الفترة القادمة؟

صدى البلد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أهمية الذهب بالنسبة للمواطن المصري حيث يعتبر المصريون الذهب مخزنا للقيمة ووسيلة ادخار إلى جانب كونه زينة.

وقال عشماوي في تصريحات تليفزيونية أن " المصريين اشتروا ما يقرب من 80 طن ذهب العام الماضي "، مضيفا:" " شراء الذهب إدخار آمن ومميز للعديد من المصريين ".

txt

تحرك جديد.. أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

txt

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع 

ويستعرض صدى البلد أهمية طرح الذهب والحديد وغيرها من السلع الاستراتيجية في البورصة السلعية خلال السطور التالية: 

أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي في تصريحات لـ صدى البلد أن تداول السلع في البورصة السلعية يحقق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.

ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، إلى أن الغرض من البورصة السلعية هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.

وقال عشماوى إن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وأضاف أن حركة تداول السلع على منصة البورصة السلعية ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر  طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل والقطن والذهب كمرحلة ثانية.

أكد الدكتور على المصيلحي أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة، على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وقال إنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

الذهب الحديد طرح الذهب البورصة السلعية تداول السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعفاء من التمهيدي.. قرار عاجل من كاف بشأن مشاركة الزمالك في الكونفدرالية

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الكهربا مش هتقطع تاني في الوقت ده| بشرى من الحكومة للمواطنين .. تفاصيل

ترشيحاتنا

55 جنيها| تراجع جديد في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض

بدون القوة الضاربة.. غيابات بالجملة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي اليوم 

أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. تعرف على عقوبات الإرهابيين بالقانون

قتلى ومصابين.. فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتقضي على الأخضر واليابس |شاهد

انفوجراف.. جهود مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية بشهادة المؤسسات العالمية

وزير النقل ووفد برلماني في جولة تفقدية موسعة بمشروع مونوريل غرب النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

بحضور أحمد فهيم ولقاء سويدان.. انهيار مى كساب فى جنازة والدها.. صور

تحذير من أضرار ماء البحر على البشرة والشعر.. وتأثيرها على الأطفال

فيديو

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

1850 جنيها فقط| أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

وزن ثقيل جدًا.. لحظة وفاة لاعب كمال أجسام شاب في أندونيسيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ