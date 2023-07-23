عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|طرق إصلاح مشاكل اتصال البلوتوث على أندرويد ..هبوط قوي في سعر جهاز البلايستيشن PlayStation 5

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

صفقة رائعة.. خصم 36% على أحدث موبايل من تكنو Tecno

 

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية، وبيعها مقابل أقل من تكلفتها كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

 

مفاجأة للشباب..هبوط قوي في سعر جهاز البلايستيشن PlayStation 5

 

أعلنت شركة سوني Sony مؤخراً عن خصم مؤقت على أجهزة بلايستيشن PlayStation 5 الخاصة بهم في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، مما يوفر الفرصة المثالية للمهتمين في الحصول على هذا الجهاز الشهير بسعر مخفض.

 

بسعر لن تتوقعه.. أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف جديد للشباب

 

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، أحدث هواتقها الذكية من سلسلة "A" التي تأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، وتستهدف الشباب في المقام الأول.

 

نهاية العصفور الأزرق.. إيلون ماسك يعلن عن قرار تغيير شعار تويتر

 

قال الملياردير الأميريكي إيلون ماسك Elon Musk، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

 

طرق إصلاح مشاكل اتصال البلوتوث على أندرويد

 

مع إزالة مقابس سماعة الرأس من هواتف أندرويد، أصبحنا نعتمد بشكل كبير على استخدام سماعات الأذن وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث Bluetooth للاستمتاع بالموسيقى ومقاطع الفيديو. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

قرار عاجل من رئيس الإمارات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ممنوع الاقتراب.. بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي

ترشيحاتنا

وجدت ملابس نسائية في منزلي.. زوجة ثلاثينية تفضح زوجها بعد عودتها

بالقانون.. عقوبات مشددة على مروجي بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والسريع

فيديو مرعب لحرائق الغابات في اليونان وخوف السيّاح |شاهد

إبراهيم عادل نفس صفاته.. ميكالي يعلق على انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي بالأولمبياد

صدمة مروعة| شاهد اللحظات الاخيرة.. الموت يخطف لاعب كمال أجسام شهير في لحظة

اعتراف خطير من زيلينسكي بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| صور من الطفولة تجمع الشيف بوراك ووالده

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

اعتقدوا أنها جثة.. أجنبية تثير رعب جيرانها والشرطة بسبب هذا الموقف

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ