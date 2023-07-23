أخبار التكنولوجيا|طرق إصلاح مشاكل اتصال البلوتوث على أندرويد ..هبوط قوي في سعر جهاز البلايستيشن PlayStation 5

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

صفقة رائعة.. خصم 36% على أحدث موبايل من تكنو Tecno

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية، وبيعها مقابل أقل من تكلفتها كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

مفاجأة للشباب..هبوط قوي في سعر جهاز البلايستيشن PlayStation 5

أعلنت شركة سوني Sony مؤخراً عن خصم مؤقت على أجهزة بلايستيشن PlayStation 5 الخاصة بهم في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، مما يوفر الفرصة المثالية للمهتمين في الحصول على هذا الجهاز الشهير بسعر مخفض.

بسعر لن تتوقعه.. أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف جديد للشباب

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، أحدث هواتقها الذكية من سلسلة "A" التي تأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، وتستهدف الشباب في المقام الأول.

نهاية العصفور الأزرق.. إيلون ماسك يعلن عن قرار تغيير شعار تويتر

قال الملياردير الأميريكي إيلون ماسك Elon Musk، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

طرق إصلاح مشاكل اتصال البلوتوث على أندرويد

مع إزالة مقابس سماعة الرأس من هواتف أندرويد، أصبحنا نعتمد بشكل كبير على استخدام سماعات الأذن وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث Bluetooth للاستمتاع بالموسيقى ومقاطع الفيديو.