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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم يشارك فى إعداد الخطة الإستراتيجية للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى إعداد الخطة الإستراتيجية للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني وانطلاق تدريب  مديرية التربية والتعليم بالفيوم  بمشروع قوى عاملة مصر ، والمتعلق بدعم الوحدة المركزية لضمان جودة التعليم الفني CEQAT الذى أقيم تحت رعاية وتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وحضرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ورشة عمل إعداد الخطة الإستراتيجية للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني.

وذلك ضمن تدريب مشروع قوى عاملة مصر ، والمتعلق بدعم الوحدة المركزية لضمان جودة التعليم الفني CEQAT برئاسة د. دعاء الراجحى  ، الذى يقام خلال الفترة من 23 يوليو 2023م إلى 27 يوليو 2023  بأحد الفنادق  بمدينة الإسكندرية.

جدير بالذكر أنه يشارك فى  التدريب 7 مديرى مديريات، ومديرة عموم التعليم الفني كممثلين عن النوعيات المختلفة للتعليم الفني التجارى والفندقى والزراعى والصناعى وممثلو الوحدة المركزية للجودة فى التعليم الفني وكذلك بعض رؤساء فرق الجودة بالمديريات التعليمية.

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الفيوم اخبار الفيوم الخطة الاستراتيجيه جودة التعليم الفني الوحدة المركزية

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