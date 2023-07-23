شوبير يطرح سؤالا للجماهير بعد خسارة الأهلي بثلاثية

نجح بيراميدز في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفه، في المباراة التى اقيمت على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "في رأيك - من هو نجم مباراة بيراميدز والأهلي؟ 🤔🌟"

وسجل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 38.

وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لـ محمد الشناوي تسكن شباك الأهلي على الفور في الدقيقة 78.

وسجل مصطفي فتحي الهدف الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الوقت القاتل.