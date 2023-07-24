الحسد .. أحمد موسى يوجّه رسالة قوية لجمهور الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز

وجّه الإعلامي أحمد موسى، رسالة هامة لجمهور الأهلي، قائلا:"إيه المشكلة يا جمهور الأهلي نخسر مباراة والمارد يتعرض للحسد".

وقال موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": " هو بيراميدز فاز بحاجة ولا الزمالك فاز بحاجة انتوا واخدين 5 بطولات وسيراميكا كيلوباترا خد بطولة"..

وأضاف موسى: "والله ما فارق معايا خلو بيراميدز يفرحوا شوية وهو انتوا عاوزين تفرحوا انتوا بس، افرحوا بفريقكم انتوا أبطال الدوري".

وأكمل موسى: "نتيجة النهاردة مش فارقة اتنين تلاتة كده كده فوزنا بالبطولات مش هياخدوا الدوري يعني وهذه مباراة للنسيان".