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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوزان حسن تروى كواليس دخولها الإعلام وسر منعها من التمثيل بأمر أسرتها

سوزان حسن
سوزان حسن

استضاف برنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة CBC، الإعلامية القديرة سوزان حسن، الرئيس الاسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" في الذكرى الـ63 لإنشاء مبنى الإذاعة والتليفزيون.


وحكت "سوزان حسن" كواليس انضمامها للتليفزيون المصري، حيث  التحقت  بكلية تجارة القاهرة، وحصلت على البكالوريوس عام 1975 بتقدير جيد جدًا، وعملت كموظفة في الشئون الإدارية والمالية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، واستلمت عملها كموظفة ووجدت إعلانا فى المبنى عن مذيعات ومذيعين فتقدمت للامتحان، ونجحت. 


وأضافت سوزان حسن ، أنها عملت كمذيعة لعدة أشهر، ثم سافرت مع زوجها إلى لندن للحصول على الدكتوراه، وعاشت في لندن 5 سنوات كاملة، كانت هي الأكثر تأثيرًا في تشكيل فكرتها عن الإعلام من كثرة مشاهدتها للبرامج بالتلفزيون الأوربي، وعادت للعمل ببرنامج لقاء الأجيال، واستمر 10 سنوات كاملة، وكان برنامج يضم في كل حلقة 3 أجيال مختلفة قدمت برنامج "صباح الخير يامصر" كان لها من الصغر هوايات جميله كالغناء والرقص وعرض الأزياء التي تصنعها والدتها وعرض عليها التمثيل عام 1961 ولكن الأسرة رفضت تماما.
 

سوزان حسن الاعلام التمثيل ماسبيرو التليفزيون المصري

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