عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جحود الأبناء .. زوج وأولاده يطردون والداتهم بعد التعدى عليها بالضرب بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة حيث تجرد زوج وأبناؤه من الرحمة وقاموا بطرد والدتهم من منزلها بإحدى قرى قها بناء على رغبة الزوج وتعدوا عليها بالضرب المبرح محدثين إصابات لها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى رسمية محمود، 65 سنة، بقيام زوجها واثنين من أبنائها بالتعدى بالضرب المبرح عليها وطردها من منزلها الكائن بدائرة القسم. 


وأشارت المجنى عليها فى بلاغها، أن زوجها ويدعي "ح. ج" وابنائها كل من "ع. ح"، و"ر. ح"، قاموا بضربها احدهما بعصا خشبية "شومة" على ذراعها ورجلها والآخر باليد على وجهها بمشاركة الزوج وبتحريض منه لرغبته في طردها منزل الزوجية، لتتركه عنوة عنها. 


حرر محضر بالواقعة حمل رقم 10744 جنح قسم شرطة قها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية الاجهزة الأمنية بالقليوبية محافظة القليوبية قسم شرطة قها الجهات المعنية التحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة غير مسبوقة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

استعدوا للساعات الأشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

الفراخ بـ 50 جنيه رسميًا| هبوط حاد في أسعار الدواجن والبانيه يفقد 80 جنيهًا

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

صفقة نارية على اعتاب الزمالك

20 مليون يورو.. انتقال نجم الزمالك السابق إلى شيفيلد يونايتد

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل فى باكيات الباعة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.. صور

كانت بتنشر سجادة.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالقليوبية

مصرع عامل سقط من على سقالة خشبية بالطابق الرابع في القليوبية

ضبط سيدة تخصصت في النصب على المواطنين وتزوير الشهادات الجامعية بالقليوبية

ضبط كميات كبيرة من السجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

هجوم روسي يدمر مستودع حبوب ويصيب 4 موظفين في أوديسا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-7-2023

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني بالقاهرة| الطلاب يؤدون العربي والدين

أخبار التكنولوجيا| تويتر يعلن أكبر مفاجآته.. وهذا شكل الشعار الجديد.. وأبل تصدر تحذيرا لجميع مستخدمي آيفون

احذروا| الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخامسة عالميا طلبا للسبائك.. لماذا يشتري المصريون الذهب رغم الحالة الاقتصادية؟

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ