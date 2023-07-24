جحود الأبناء .. زوج وأولاده يطردون والداتهم بعد التعدى عليها بالضرب بالقليوبية

شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة حيث تجرد زوج وأبناؤه من الرحمة وقاموا بطرد والدتهم من منزلها بإحدى قرى قها بناء على رغبة الزوج وتعدوا عليها بالضرب المبرح محدثين إصابات لها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى رسمية محمود، 65 سنة، بقيام زوجها واثنين من أبنائها بالتعدى بالضرب المبرح عليها وطردها من منزلها الكائن بدائرة القسم.



وأشارت المجنى عليها فى بلاغها، أن زوجها ويدعي "ح. ج" وابنائها كل من "ع. ح"، و"ر. ح"، قاموا بضربها احدهما بعصا خشبية "شومة" على ذراعها ورجلها والآخر باليد على وجهها بمشاركة الزوج وبتحريض منه لرغبته في طردها منزل الزوجية، لتتركه عنوة عنها.



حرر محضر بالواقعة حمل رقم 10744 جنح قسم شرطة قها وتولت الجهات المعنية التحقيق.