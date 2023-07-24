محملة بمتفجرات.. تفاصيل حظر روسيا مرور سفينة شحن عبر مضيق كيرتش

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، تفاصيل العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن الحبوب التي كانت تبحر من تركيا إلى روسيا عبر مضيق كيرتش.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان صادر اليوم الاثنين "في 22 يوليو، تم العثور على آثار لمتفجرات ثنائي نيتروتولوين وتيتريل في عنبر سفينة شحن حبوب أجنبية في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون".

وأضاف أنه بحسب جهاز المخابرات، كانت السفينة في نهاية مايو في ميناء كيليا الأوكراني. وفي يوليو، في ميناء توزلا التركي، تم استبدال طاقم السفينة المكون من 12 مواطنًا أوكرانيًا بالكامل، بالإضافة إلى أن سفينة الشحن نفسها غيرت اسمها.

وشدد مكتب الإحصاء المركزي على أن "هذه الظروف قد تشير إلى إمكانية استخدام سفينة مدنية أجنبية لإرسال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا".

ونتيجة لذلك، تم حظر عبور سفينة الشحن تحت جسر القرم، ليتم إتاحة إبحارها إلى خارج المياه الروسية في وقت لاحق.