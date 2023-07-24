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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رئيس مهرجان شرم الشيخ يلتقى سفير تونس لمناقشة مشاركة بلاده في الدورة الثامنة

صدى البلد

استقبل السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مقر السفارة، وذلك لمناقشة المشاركة التونسية، وبحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية خلال الدورتين المقبلتين الثامنة والتاسعة، وتأتي تلك الزيارة تأكيدا لأهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين مصر وتونس .

جدير بالذكر أن الجمهورية التونسية دائما حاضرة بقوة في المهرجانات الفنية المصرية بشكل عام، والمسرح التونسي بشكل خاص يشارك في كل المهرجانات المصرية، وتقدم للدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حتي الآن أكثر 25 عرضا مسرحيا في فروع مسابقات المهرجان المختلفة، والتي تأمل في المشاركة بالدورة الثامنة المزمع عرضها خلال الفترة من 25 إلي 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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