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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض جنة كوكي على مسرح ليسيه الإسكندرية.. صور

بوستر مسرحية جنه
بوستر مسرحية جنه كوكي

قرر المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي "جنة كوكي"، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، وذلك على مسرح ليسيه الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، لإتاحة الفرصة لأبناء الإسكندرية لمشاهدة العرض الذي يمثل وجبة فنية جاذبة للأطفال .

 

العرض من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، وهو ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها المخرج خالد جلال فى المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد و مسرح جديد"، ويقدم  العرض لمدة 8 ليالي متواصلة ابتداء من الأحد 23 يوليو وحتى 30 من نفس الشهر، يوميا في تمام الساعة 8.30 مساء ماعدا الأربعاء والخميس يعرض فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .

"جنة كوكى" بطولة بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، موني، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادي فوكيه، أزياء مروة عودة،  ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج ، ماده فيلمية أيمن إبراهيم.

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