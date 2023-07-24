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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس وزراء فلسطين: المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمن الصمت على جرائم حكومته المتطرفة

محمد أشتية
محمد أشتية

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنّ ما تعرض له مخيم نور شمس في طولكرم صباح اليوم، خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "أشتية" في كلمته خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم، أنَّ آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن حصد المزيد من أرواح أبناء فلسطين العزل، بجرائم ذهب ضحيتها أطفال وشبان في مقتبل أعمارهم كما حدث من عمليات إعدام ميدانية للشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية، والطفل محمد البايض من مخيم الجلزون، وإصابة عدد آخر بجروح.

وذكر أنّ كل هذه الجرائم تجري بالتوازي مع جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى، هي جرائم تنطلق من عقيدة المحو والحرق والإبادة الجماعية التي يعتنقها الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التي تابعت الاعتداءات ستتابع موضوع مخيم نور شمس أيضًا.

في سياق آخر، قال "أشتية" إنّ المجتمع الإسرائيلي يدفع اليوم ثمن صمته على الجرائم التي ترتكبها حكومته المتطرفة ضد أبناء شعبنا، فالأفكار والممارسات الإجرامية التي يمارسها المحتلون سرعان ما ترتد اليوم على مجتمعهم الذي عليه أن يدرك خطر تلك الأيديولوجية التي يعتنقها هؤلاء المتطرفون ويعمل على محاربتها، وإن على المجتمع الإسرائيلي أن يشكل ضغطًا لإنهاء الاحتلال لأرضنا ويتوقف عن ارتكاب جرائمه بحق شعبنا.
 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الحكومة الأراضى الفلسطينية الأقصى

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