البحيرة: ضبط 4 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

هذا و قد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز أبو المطامير تم ضبط 4 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومصنع مخصبات يدار بدون ترخيص ويقوم بإنتاج منتجات زراعية غير معتمدة ومجهولة المصدر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط: ذبيحة كاملة لبقرة أنثى دون السن تزن 215 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.