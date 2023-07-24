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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: ضبط 4 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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هذا و قد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز أبو المطامير تم ضبط 4 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومصنع مخصبات يدار بدون ترخيص ويقوم بإنتاج منتجات زراعية غير معتمدة ومجهولة المصدر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط: ذبيحة كاملة لبقرة أنثى دون السن تزن 215 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الرقابة التموينية المجازر الحكومية الطب البيطري المصانع الغير مرخصة خارج المجازر خارج المجازر الحكومية حملات تموين

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