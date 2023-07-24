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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 77.49 نقطة ليبلغ مستوى 7248.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.06 في المئة، وسط تداول 215.8 مليون سهم عبر 12306 صفقات نقدية بقيمة 48.2 مليون دينار "نحو 147 مليون دولار".

كما تراجع مؤشر السوق الرئيس 48.89 نقطة ليبلغ مستوى 5587.93 نقطة بنسبة بلغت 0.87 في المئة من خلال تداول 69.2 مليون سهم عبر 3365 صفقة نقدية بقيمة 7.5 ملايين دينار.

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وانخفض مؤشر السوق الأول 90.11 نقطة ليبلغ مستوى 8068.4 نقطة بنسبة 1.10 في المئة من خلال تداول 146.5 مليون سهم عبر 8941 صفقة بقيمة 40.7 مليون دينار.

وهبط (مؤشر رئيسي 50) 55.92 نقطة ليبلغ مستوى 5534.02 نقطة بنسبة واحد في المئة من خلال تداول 55.3 مليون سهم عبر 2748 صفقة نقدية بقيمة 6.9 ملايين دينار.

الكويت بورصة الكويت دينار مؤشر السوق الرئيس مؤشر السوق الأول مؤشر رئيسي 50

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