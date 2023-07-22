اقتصاد السعودية| وفد من السفارة والقنصلية الأمريكية يزور غرفة جازان

زار وفد من السفارة والقنصلية الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية أمس، غرفة جازان في المملكة ، والتقى عدداً من مسؤولي الغرفة ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تناولت الزيارة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال في المنطقة ونظرائهم الأمريكيين، والدور الذي تقوم به غرفة جازان، وما تقدمه من دعم وتسهيلات لرجال المال والأعمال في إطار اختصاصاتها، والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة .



وأشاد الوفد الأمريكي بالعلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وبالتحولات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة ومنها التطورات الاقتصادية والتنموية.