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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وأيضا حول برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة، يؤكد أن مصر قادرة على الاستمرار في مسار التنمية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الأزمة العالمية.

 

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن الطروحات الحكومية تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

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وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار عمل الصندوق مع الحكومة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مثل هذه الكيانات الدولية لا تجامل الدول فيما تصدره من تقارير حول اقتصاداتها.

 

وقال الفيومي، إن برنامج الطروحات الحكومية، يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.

 

وتستهدف مصر جمع مليار دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تكليف مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في برنامج الطروحات وزيادة عدد الشركات المستهدفة إلى 50 شركة بدلًا من 32 شركة حاليًا، في إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية التجارية صندوق النقد الدولى الإقتصاد المصرى برنامج الطروحات مسار التنمية

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