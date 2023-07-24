نشاط مكثف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعدد من محافظات الجمهورية

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية نظمت مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع محافظة الدقهلية احتفالية كبري بديوان عام المحافظة شهدت تسليم 90 مشروعا تنمويا و 16 كشكا بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين جنيه للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و ممثلي التحالف الوطني و مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.



كما أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية إحدى كيانات التحالف قافلة طبية لعلاج أمراض العيون لأهالي منطقة الهايكستب بمحافظة القاهرة شملت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية تمثلت في عمل فحوصات دقيقه للعيون باستخدام أحدث الأجهزة الطبية و تقديم العلاج بالمجان لأكثر من 120 مستفيدا بجانب توفير النظارات الطبية و تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية للمستشفيات لإجراء اللازم.



وفي محافظة سوهاج قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع أكثر من 3750 شنطة مواد غذائية على أهالي قرى ومراكز المحافظة.



كما قامت مؤسسة راعي مصر إحدى كيانات التحالف بإطلاق عدد من القوافل الطبية المتنقلة بـ 10 محافظات لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأكثر من ٣ آلاف مستفيد.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية .



يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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