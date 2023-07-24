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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هوس قديم .. السبب الحقيقي وراء تغيير إيلون ماسك شعار تويتر إلى X

السبب الحقيقي وراء
السبب الحقيقي وراء تغيير إيلون ماسك شعار تويتر إلى X

غيّرت منصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" Twitter علامته التجارية رسميًا من العصفور الأزرق إلى "X" وأعلن عن هذه الخطوة المالك الجديد الملياردير "إيلون ماسك" وهو أكبر وأهم تحول كبير للموقع منذ استيلائه على التطبيق.

ظل موقع Twitter.com يعمل بشكل طبيعي ولكن تم تغيير الشعار مع تصفح الموقع من الويب ولتظهر علامة الإكس بدلا من العصفور ولكن حتى الآن ظل شعار العصفور القديم موجود على تطبيق أجهزة الهواتف النقالة. قام "ماسك" في أبريل الماضي بتغيير اسم الشركة من Twitter Inc. إلى X Corp في الأوراق الرسمية وها هو الآن يطبقها بشكل عملي على الموقع.

السبب الحقيقي وراء تغيير إيلون ماسك شعار تويتر إلى X

إعلان إيلون ماسك للتغيير

في وقت مبكر من يوم الأحد ، نشر ماسك مقطع فيديو قصيرًا لعلامة "X" وهي تومض، وعندما سئل عما إذا كان الشعار سيتغير في الدردشة الصوتية على Twitter Spaces ، أجاب بـ "نعم" ، وقال لمتحدث غير مشهور: "نحن نضع شعار Twitter على المبنى باستخدام مشاعل إضاءة".

في وقت مبكر من يوم الاثنين ، غرد ماسك بصورة لعلامة X التجارية وهي مضاءة على مقر تويتر الرئيسي ليعلن عن بداية مرحلة جديدة من الموقع، أما عن سبب اختياره علامة الـ X لتكون هي المعبر عن تويتر غرد ماسك بأن فكرة تغيير الشعار إلى "X" هي "لتجسيد العيوب الموجودة فينا والتي تجعلنا مميزين".

 

مرحلة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

فيما قالت الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر، ليندا ياكارينو ، في سلسلة من التغريدات إن تغيير العلامة التجارية هو بداية مرحلة جديدة وانطلاقة مختلفة وخطوة لدفع التطبيق في اتجاهات جديدة.

وكتبت ليندا: "X تجسد الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود المتمحور حول منشورات بالصوت والفيديو والرسائل بالإضافة إلى خدمات المدفوعات و الخدمات المصرفية، مما يخلق سوقًا عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص، وكل ذلك مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي، سيربطنا X جميعًا بطرق لم تكن قبل ذلك قابلة للتخيل".

السبب الحقيقي وراء تغيير إيلون ماسك شعار تويتر إلى X

تخطط تويتر للتحول من كونها منصة تركز على النصوص والتغريدات القصيرة إلى دمج المزيد من ميزات الصوت والفيديو والمدفوعات وتتطلع إلى جذب المعلنين وكذلك الشراكة مع المذيعين للدفع ببرامج عبر التطبيق.

أخبرت "ياكارينو" مجلس إدارة Mobile Marketing Association ، وهي جمعية تجارية للمسوقين ، أن الشركة تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال العمل في شراكة دائمة مع xAI ، الشركة الجديدة التي دشنها إيلون ماسك ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي، يمكن استخدام بيانات Twitter لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها xAI. وقالت الشركة في المقابل ، يمكن استخدام تقنية xAI لتحسين تويتر.

السبب الحقيقي وراء تغيير إيلون ماسك شعار تويتر إلى X

هوس غريب بحرف X

وفقا لتقرير موقع "بي بي سي" الإخباري، لدى "ماسك" هوس غريب بحرف الـ X وبهذه العلامة التي تبدو عادية، لطالما كان الملياردير غريب الأطوار مفتونًا بالحرف X ومع ذلك لا أحد يعرف لماذا تحديدا.

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كانت إحدى أولى مشاريع "ماسك" التجارية في عام 1999 تُعرف باسم X.com ، والتي كانت عبارة عن منصة مصرفية عبر الإنترنت، بعد ثلاث سنوات فقط ، جنى ماسك 165 مليون دولار عندما اشترت شركة eBay موقع X.com - بحلول ذلك الوقت اندمج مع PayPal.

ماسك هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX ، شركة الطيران الأمريكية التجارية التي تأسست عام 2002 ونلاحظ أنها أيضا تحمل العلامة إكس، هناك أيضًا اسم طفله البالغ من العمر 4 أعوام - X AE A-XII الذي يحمل اسم غريب جدا به حرف إكس 

كما أطلق ماسك مؤخرًا شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها - xAI - والتي تهدف إلى بناء نموذج على غرار أداة ChatGPT ولكن من اجل التعرف على كيفية عمل الكون.

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