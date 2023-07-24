أخبار التكنولوجيا| تويتر يعلن أكبر مفاجآته.. وهذا شكل الشعار الجديد.. وأبل تصدر تحذيرا لجميع مستخدمي آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حذرت شركة أبل الأمريكية جميع مستخدمي هواتف آيفون من من عمليات الاحتيال الشائعة التي تستهدف اختراق البيانات الخاصة بخدمة Apple Cash، الأمر الذي ينتج عنه سرقة معلومات حساسة للغاية والوصول إلى مبالغ مالية كبيرة.

يبحث الكثيرون من راغبي شراء الأجهزة اللوحية أو أجهزة التابلت عن جهاز ذو قدرات عالية ومواصفات مميزة، بالإضافة إلى سعر متوسط يناسب قدرتهم المالية على الشراء، ويعد جهاز تابلت Xiaomi Pad 6 واحدا من أفضل الأجهزة التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة.



أطلقت شركة أوبو الصينية في شهر مايو الماضي، هاتفها المميز OPPO A98 والذي يعد واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث يتميز بعدد من الإمكانات الفائقة مع معالج يؤدي أداءا جيدا من شركة كوالكوم الأمريكية.



تتميز الهواتف الرائدة من فئة الفلاجشيب بتوفير أفضل وأحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة، ولكن يعد العائق الأكبر لاقتناء مثل هذه الهواتف هو سعرها المرتفع للغاية، والذي لا يتناسب مع قدرات الكثيرين من راغبي الشراء.



كعادته أثار الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، الجدل من جديد، ولكن هذه المرة لا يتعلق الأمر بإطلاق خدمة جديدة أو حرمان المستخدمين من أخرى؛ وإنما تغيير كل شئ يملكه إلى X، بما في ذلك شعار موقع تويتر، وهو موقع التواصل الاجتماعي الأشهر الذي طالما عرف بعصفوره الأزرق المميز.



بعد ساعات قليلة من الآن يعلن تويتر عن أكبر تغيير له، حيث سيغير شعار العصفور الأزرق الذي طالما اشتهر به تويتر منذ إنشائه إلى علامة جديدة تماما ستكون عبارة عن حرف X، كما سيحصل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مزيد من التغييرات الجريئة.