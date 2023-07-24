أول تعليق من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي

علق حسين الشحات نجم نادي الأهلي علي أزمته أمس وانفعاله علي محمد الشيبي نجم فريق بيراميدز.

وكتب الشحات من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وتابع :" لن أبحث عن مبررات، ولكنى اجد نفسي مخطئا ، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا امتلك اي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعا بشرف.

وأضاف: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الاهلي والكرة المصرية والمغربية اشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة.



واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري.



واختتم :" وانني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وانني اعدكم بأن اقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء اخر يسؤكم مني مرة اخرى.



" اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فانه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت " .