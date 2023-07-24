أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن نادي الزمالك بات قريبا من حسم التعاقد مع الإيفواري سيرجي أكا، نجم خط وسط النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون: الزمالك بات قريبا للغاية من حسم صفقة سيرجي أكا من النادي الإسماعيلي هذا الصيف.

وأضاف: الزمالك يسعى لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد اللاعب مع النادي الإسماعيلي من أجل ضمه هذا الصيف.

وانضم سيرجي أكا إلى صفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر في موسم الانتقالات الشتوية الماضية ونجح حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق.

وشارك الإيفواري سيرجي أكا في 14 مباراة رفقة النادي الإسماعيلي خلال الموسم المنصرم 2022-23.