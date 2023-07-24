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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف حقيقة العرض اليوناني لأحمد فتوح وموقفه من التجديد لـ الزمالك

صدى البلد

تحدث أحمد حسام "ميدو"، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، عن موقف بعض لاعبي الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.

وأكد ميدو عبر برنامج "الريمونتادا" بقناة "المحور" أن الزمالك لا يزال يترقب وصول البطاقة الدولية للاعبه يوسف إبراهيم (أوباما) ليحق له خوض كأس الملك سلمان للأندية بعدما لعب معارًا في صفوف الحزم السعودي.

وقال ميدو: "أحمد أيمن منصور عاد من الإعارة إلى طلائع الجيش ولكن عدم انضمامه لقائمة الزمالك في البطولة العربية بالسعودية يرجع إلى ضرورة إبرام عقد جديد له وبالتالي يجب قيده من جديد وهو ما يتطلب حل أزمة إيقاف القيد".

وأشار إلى أن الزمالك واثق في الموقف القانوني للاعبه أحمد عيد العائد من الإعارة لأنه لم يوقع عقدًا منفصلاً مع إنبي بعد نهاية إعارته.

وأكد ميدو أن أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك الواعد لم يعد لاعبًا في الفريق بعدما انتهى عقده موضحًا أن هناك خطأ إداريًا فادحًا بخروج اللاعب معارًا لموسمين دون تجديد عقده.

وأضاف: "كي يعود أحمد نادر للزمالك يجب أن يوقع عقدًا جديدًا وهو ما لم يحدث حتى الآن".

ونفى ميدو وصول عرض يوناني لبيع الظهير الأيسر أحمد فتوح مؤكدًا أن الزمالك يجهز عرضًا ماليًا للثنائي أحمد فتوح والحارس محمد صبحي للتجديد خاصة أن تعاقد اللاعبين ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأتم قائلاً: "من الوارد أن تستغرق هذه المفاوضات وقتًا طويلاً ولكن الزمالك لن يسمح برحيل اللاعبين مجانًا وسيضع حد أقصى لحسم هذا الملف". 

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