نائب محافظ البحيرة تشهد اصطفاف المعدات بمركزي كفر الدوار وأبو حمص

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركزى كفر الدوار وأبو حمص وذلك لمتابعة جاهزية كافة المعدات والإستعداد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمة.

ذلك فـي إطـار الإعـداد والتجهيـز لتنفيـذ التـدريب العملـي المشـترك لمجابهـة الأزمات والكوارث (صــقر 121) والمخطط تنفيذه بالمحافظـة خـلال يومى 27 - 28 أغسطس 2023.

نائب محافظ البحيرة تشهد اصطفاف المعدات

نائب محافظ البحيرة تشهد اصطفاف المعدات

نائب محافظ البحيرة تشهد اصطفاف المعدات

نائب محافظ البحيرة تشهد اصطفاف المعدات

نائب محافظ البحيرة تشهد اصطفاف المعدات

حيث شهدت نائب محافظ البحيرة تنفيذ اصطفاف لنماذج متنوعة من معدات الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار والخاصة بالمنظومة، وعددها 61 مركبة ومعدة، تشمل سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير الشفط ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات شفط المياه والنافورى وسيارات الكهرباء وعربات الإطفاء للتدخل السريع وذلك بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية.

ثم تفقدت اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركز أبو حمص والذي ضم عدد 82 مركبة ومعدة، وذلك فى إطار متابعة جاهزية كافة المعدات والاستعداد لمجابهة أى أزمات طارئة.

هذا وسوف تقوم نهال بلبع، بالاستمرار فى متابعة جاهزية المعدات بعدد 15 مركز بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من الاثنين 24 يوليو وحتى الخميس 3 أغسطس، للوقوف على مدى جاهزيتها بكافة مدن ومراكز المحافظة واستعدادها للمشاركة فى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 121".

وخلال الاصطفاف اليوم، تابعت نائب محافظ البحيرة تجربة عملية لكل وحدة من تلك المعدات وتنفيذ نموذج محاكاة لسرعة إستجابتها وتحركها، للتأكد من جاهزيتها وتدريب الأطقم العاملة عليها والتدخل السريع للتعامل المباشر مع المواقف الطارئة كما قامت بتفقد وفحص المعدات والتأكد من إتمام تجهيزاتها وتوافر ادوات التأمين والحماية والأمان بها.

ووجهت الشكر لكل المشاركين فى الاصطفاف لتفانيهم فى العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات.

كما أكدت نهال بلبع، على أهمية إستمرار تدريب مسئولي المركبات بالمراكز لرفع مستواهم في المهام التخصصية والفنية للمركبات والمعدات، مع إستكمال تـراخيص المركبـات المنتهيـة وكـذا تـراخيص المركبـات المنضـمـة حـديثًا وإســـــــتكمال الإطــار الاحتيــاطي وإصـلاح أعطـال المركبـات الخاصـة بالـدورات (وقـود ـ ميـاة وغيرها) وكـذلك أعمـال الـدهان والسمكرة.

ووجهت بإعادة المرور بعد إنتهاء أعمال دفع الكفاءة لتلافـى الملاحظـات والصلاحية الفنيـة وجاهزيـة المركبـات المخطط اصطفافها في مشروع مجابهة الأزمات والكوارث.

شهد الاصطفاف كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص، و وهدان السيد مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.