أحمد فؤاد سليم: وأنا صغير شاركت في عرض مسرحي مع صبري السيد

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، وبدايته في عالم التمثيل، مشيرا إلى أنه كان يحترم الممثل العالمي أنتوني كوين.

وأضاف أحمد فؤاد سليم، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" ، أنه '"وأنا صغير كنا بنعمل عرض مسرحي مع الأستاذ صبري السيد، مسرحية الهداية، تبع المسيحيين في الجامعة الكاتدرائية قبل ما تبقى الكنيسة الكبيرة اللي موجودة دلوقتي وراء مستشفى الدمرداش.

وتابع أنه :"أنا راجل مسلم والثقافة بتاعتي إسلامية، ولكن الرنين وأجراس الكنيسة أثرت فيَّا ودمعت وأثرت في كل الناس اللى موجودين، تأثرت بالفكر والمثل العليا اللي في الديانة المسيحية، ومن هذا القبيل كان حبي للتشخيص إزاي أبقى شايف حاجة معينة وإزاي أنقلها للناس واجعلها تؤثر فيهم".



