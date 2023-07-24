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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن أزمة حسين الشحات: عقوبات الرابطة غير عادلة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الشعب المغربي، مؤكدا أن ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز بين حسين الشحات والشيبي لا يمكن أن يحدث أزمة بين الشعبين، بسبب خطأ في مباراة كرة قدم.

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عايزينه يتعدم| تعليق ناري من أحمد موسى على أزمة حسين الشحات.. فيديو

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ماذا جاء في بلاغ النيابة ضد الشحات.. هذا ما قاله الشيبي ؟

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعب النادي الأهلي حسين الشحات أخطأ وتجاوز في حق لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي، واللاعب حصل على عقوبته، من إدارة النادي الأهلي ورابطة الأندية في رد سريع على ما فعله الشحات.

 

وأضاف موسى، أنه منذ حدوث الواقعة أمس، والبعض يريد إحداث واقعة بين الأندية المغربية والمصرية، مؤكدًا أن الشعب المغربي استقبل النادي الأهلي في نهائي أفريقيا بأفضل طريقة.

 

وطرح الإعلامي أحمد موسى، العديد من الأسئلة لبعض جماهير أندية الدوري المصري التي تريد تصيد الأخطاء وأحداث فتنة بين الأهلي والمغرب،  قائلًا: «هو ليه عاوزين نعدم الأهلي والشحات، ركز في فرقتك وشجع ناديك».

 

ولفت أحمد موسى، إلى أن الجماهير التي تروج لشائعات على منصات التواصل الاجتماعي هدفها الفتنة، مطالبا برصد الصفحات الإلكترونية التي تريد بث الفتنة بين الشعب المصري والمغربي.

 

واكد أن عقوبات الرابطة غير عادلة لأنها عاقبت لاعب الأهلي دون عقوبة لاعبين آخرين. 

أحمد موسى إدارة النادي الأهلي أزمة حسين الشحات الاهلي وبيراميدز الإعلامي أحمد موسى الدوري المصري

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