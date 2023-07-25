أخبار السيارات| أسعار هيونداي توسان الجديدة في مصر..أحد الأثرياء ينقل سيارته الخاصة للطابق الـ44.. 5 سيارات رياضية تقدمها شيري تبدأ من 600 الف

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم مبادرة إحلال السيارات عددا من الإصدارات الشهيرة والمتنوعة، من بينها النسخة هيونداي اكسنت RB والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث شهدت هذه السيارة زيادة سعرية قدرها 47.595 جنيه شملت جميع الفئات المطروحة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب لعدة اشخاص وهم ينقلون احدى سيارات رولزرويس الفاخرة، إلى أعلى طابق من بناية شاهقة بالصين، مما دفع بعض المتابعين بالتعليق "خايف عليها تتسرق" وسط دهشة لما يرونه.

تعتبر السيارة هيونداي توسان الجديدة من أشهر السيارات الرياضية التي يقدمها الصانع الكوري الجنوبي في السوق المصري، حيث تتمتع بتصميم خارجي مميز يحتوي على الكثير من اللمسات البارزة والغائرة التي تضيف لمسة عصرية، مع مجموعة ضوئية أمامية، وشبكة متعددة المقاطع، إلى جانب الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المقدمة محليًا.

تقدم شركة شيري الصينية، عددا كبيرا من السيارات الرياضية داخل السوق المصري، ابرزها النسخة تيجو 3 التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، بالإضافة إلى قرينتها تيجو 7، والنسخة تيجو 7 برو، إلى جانب السيارة تيجو 8 برو التي تنتمي للسيارات الرياضية العائلية.

تتنوع العلامات التجارية المقدمة بالسوق المصري ومنها شركة دفسك، التي تقدم ارخص سيارة تنتمي للفئة العائلية، وذلك من خلال النسخة 330S موديل 2022، حيث تقدم السيارة عبر باقة من الفئات، مع مقصورة داخلية رحبة تتسع إلى 7 مقاعد.

تقدم علامة مرسيدس الألمانية الشهيرة، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية، ومنها السيارة GLA موديل 2023، التي يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تعتبر السيارة X4 BMW موديل 2023 واحدة من ابرز سيارات شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، التي تقدمها داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، باطلالة خارجية تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.