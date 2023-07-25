عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تأهيل الشباب نحو الابتكار

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم  المركز اليوم  برنامج تدريبي عن تاهيل الشباب نحو الريادة و الابتكار.

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

أعضاء هيئة التدريس الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور عماد ابو الدهب الدكتور السيد قنديل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

عروض سعودية وقطرية.. أحمد حسن: علي معلول يقرر مغادرة الأهلي هذا الصيف

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

بسبب معاكسة فتاة.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة وإطلاق نار في الشرقية

بعد أيام من إعلان غيابه.. العثور على جثة طباخ الرئيس الأمريكي السابق أوباما

لعنة الميراث.. الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على شقيقته بالزقازيق

الزمالك صنع نجوميته.. تعليق مثير من حازم إمام على انتقال إمام عاشور للأهلي

وفاة طفل بعد ملامسة ماعز داخل حديقة حيوان بالولايات المتحدة.. تفاصيل

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعترف بعدم وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

فيديو

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ