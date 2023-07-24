غلق شارع 9 في المعادي .. وهذه التحويلات المرورية الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة عن غلق شارع ٩ في حي المعادي، بدايه من شارع ٨١ وحتى ش ٨٣ لبدء مشروع احلال وتجديد شبكه الصرف الصحي وسيتم وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركه المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
قام اللواء دكتور طارق بحيرى رئيس حى المعادي اليوم الإثنين بمتابعة أعمال غلق التحويلات المرورية وهي كالتالي:
- للقادم من شارع ٩ يسلك شارع ٨١ فيمينا شارع القنال ثم يمينا شارع ٨٣ وصولا لشارع ٩.
- غلق كلي للطريق ( شارع ٩ ) بدايه من تقاطعه مع شارع ٨١ وحتى تقاطع مع شارع ٨٣ مع تنفيذ التحويلات المرورية اللازمه ووضع لوحات إرشادية لتسهيل حركه المواطنين.
- ويتم اعاده الشئ لاصله بعد الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خط الصرف بشارع ٩.