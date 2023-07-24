غلق شارع 9 في المعادي .. وهذه التحويلات المرورية الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة عن غلق شارع ٩ في حي المعادي، بدايه من شارع ٨١ وحتى ش ٨٣ لبدء مشروع احلال وتجديد شبكه الصرف الصحي وسيتم وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركه المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

قام اللواء دكتور طارق بحيرى رئيس حى المعادي اليوم الإثنين بمتابعة أعمال غلق التحويلات المرورية وهي كالتالي: