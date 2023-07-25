عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

فيفي عبده
فيفي عبده

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات جرائم الشعوذة والسحر والنصب والاحتيال بعد ظهور الفنانة فيفي عبده مؤخرا في تصريحات خلال برنامج ET بالعربي تستغيث من مشكلات صحية كثيرة بسبب "السحر والأعمال".

 

 

وتابعت: "أكيد مليون في المية معمول لي عمل علشان متحركش من السرير، ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة".


عقوبة جرائم السحر والشعوذة


وقالت النائبة دعاء عريبي مقدمة مشروع القانون، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لكثرة جرائم السحر والشعوذة وأن القانون المصري لم ينص علي جرائم  السحر والشعوذة.

ولمتابعة المزيد حول قصة فيفي عبده مع أعمال السحر والشعوذة .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

شقيق المتهم بالتخلص من والدته: كان بيقرأ أذكار الصباح والمساء قبل الجريمة

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

ترشيحاتنا

ابنة كريستيانو رونالدو بقميص محمد صلاح في أحدث ظهور| شاهد

تعرف على حقيقة ثورة الشيف بوراك قبل وبعد إفلاسه وكم كان راتبه

عروض سعودية وقطرية.. أحمد حسن: علي معلول يقرر مغادرة الأهلي هذا الصيف

آخرها بالدنمارك.. تركيا تدين بشدة الاعتداءات المتكررة على المصحف

سماع دوي انفجارين بمحيط مطار دير الزور شرق سوريا

فضل الدعاء عند المصافحة والسلام بين الأصدقاء.. مستجاب فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

فيديو

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ