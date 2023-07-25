فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات جرائم الشعوذة والسحر والنصب والاحتيال بعد ظهور الفنانة فيفي عبده مؤخرا في تصريحات خلال برنامج ET بالعربي تستغيث من مشكلات صحية كثيرة بسبب "السحر والأعمال".

وتابعت: "أكيد مليون في المية معمول لي عمل علشان متحركش من السرير، ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة".



عقوبة جرائم السحر والشعوذة



وقالت النائبة دعاء عريبي مقدمة مشروع القانون، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لكثرة جرائم السحر والشعوذة وأن القانون المصري لم ينص علي جرائم السحر والشعوذة.

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